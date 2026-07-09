Temptation Island 8 luglio Gabriele e Sara escono separati dopo un falò tragico Alessandra al confronto con la single Giada
Il 8 luglio, nella terza puntata di Temptation Island, Gabriele e Sara sono usciti separati dopo un falò drammatico. Durante il confronto, Alessandra ha incontrato la single Giada. La puntata ha proposto momenti di tensione e confronti intensi, continuando a intrattenere il pubblico con situazioni di forte impatto emotivo. La trasmissione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione, nonostante la calura estiva.
Milano, 8 luglio 2026 - Anche la terza puntata di Temptation Island 2026 di mercoledì 8 giugno il pubblico ha ricevuto quel distillato di trash che riesce persino a far dimenticare la canicola estiva. Ecco i momenti principali della terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La prossima puntata andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 21.35 sulla stessa rete. Il falò di confronto di Sara e Gabriele. Contro tutte le aspettative, Sara si presenta al falò di confronto anticipato chiesto da Gabriele. Il quale poco dopo il suo arrivo scoppia in lacrime: “Io ti chiedo scusa, tutto quello che ho visto è colpa mia, ho fatto cose di cui non sono contento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temptation Island 2026 - Gabriele chiede un falò di confronto anticipato
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Temptation Island 2026, anticipazioni terza puntata dell’8 luglio: Gabriele e Sara verso il falò di confronto anticipatoIl terzo episodio di Temptation Island 2026 andrà in onda mercoledì 8 luglio su Canale 5.
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C’è chi si è fatti 14. Durante la terza puntata di Temptation Island, andata in onda l’8 luglio 2026, Filippo Bisciglia ha tirato in ballo la fine della sua lunga relazione con Pamela Camassa mentre parlava con Sara Palombari, in crisi durante il falò di confronto facebook
#TemptationIsland 14, le #anticipazioni della terza puntata: un inedito falò di confronto a 3 e una coppia che scoppia Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera, mercoledì 8 luglio https://t.co/LsUZ5gogGX - X x.com
[SPOILER] Temptation Island: anticipazioni 8 luglio! Video per Alessandra e 3 richieste di falò reddit
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