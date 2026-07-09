Il 8 luglio, nella terza puntata di Temptation Island, Gabriele e Sara sono usciti separati dopo un falò drammatico. Durante il confronto, Alessandra ha incontrato la single Giada. La puntata ha proposto momenti di tensione e confronti intensi, continuando a intrattenere il pubblico con situazioni di forte impatto emotivo. La trasmissione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione, nonostante la calura estiva.

Milano, 8 luglio 2026 - Anche la terza puntata di Temptation Island 2026 di mercoledì 8 giugno il pubblico ha ricevuto quel distillato di trash che riesce persino a far dimenticare la canicola estiva. Ecco i momenti principali della terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La prossima puntata andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 21.35 sulla stessa rete. Il falò di confronto di Sara e Gabriele. Contro tutte le aspettative, Sara si presenta al falò di confronto anticipato chiesto da Gabriele. Il quale poco dopo il suo arrivo scoppia in lacrime: “Io ti chiedo scusa, tutto quello che ho visto è colpa mia, ho fatto cose di cui non sono contento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Temptation Island 8 luglio, Gabriele e Sara escono separati dopo un falò tragico, Alessandra al confronto con la single Giada

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Temptation Island 2026 - Gabriele chiede un falò di confronto anticipato

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