Alcaraz un calvario senza fine | rinuncia anche al torneo di Montreal Il suo rientro slitta ancora
Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare al torneo di Montreal, rinunciando anche a questa occasione di ritorno. Lo spagnolo, che aveva ripreso ad allenarsi senza protezioni al polso, ha cancellato la sua iscrizione dal tabellone del Masters 1000 in programma a inizio agosto sui campi in cemento di Montreal. La sua partecipazione al torneo si era già ipotizzata, ma ora è stata ufficialmente esclusa. La sua ripresa in campo continua a essere rinviata.
Sembrava vicino al rientro nel circuito e invece Carlos Alcaraz rimanda ancora. Lo spagnolo – che era tornato ad allenarsi senza protezione al polso – si è cancellato dall’entry list del Canadian Open, il Masters 1000 al via sui campi in duro di Montreal a inizio agosto, dal 2 al 13. Alcaraz manca dai campi da metà aprile, ovvero dal suo ritiro al secondo turno del 500 di Barcellona, contro Tomas Machac, a causa di un infortunio al polso destro. L’ultima apparizione in campo di Carlos Alcaraz risale infatti al 14 aprile, quando superò il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4, 6-2 nel match d’esordio dell’ATP 500 di Barcellona. Lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.
Notizie e thread social correlati
Slitta il rientro di Carlos Alcaraz: non compare nella entry-list del Masters1000 di MontrealCarlos Alcaraz non figura nella lista di partecipanti al Masters 1000 di Montreal e il suo rientro non è ancora stato annunciato.
Slitta il rientro di Alcaraz, salterà anche WimbledonCarlos Alcaraz, il tennista spagnolo di 23 anni, non parteciperà alle tappe sulla superficie erbosa previste in questa stagione.
Alcaraz, il calvario continua: salterà anche MontrealMentre Sinner avanza a Wimbledon, testando sul campo le sue condizioni dopo lo spavento del Roland Garros, si interrompe la rincorsa di Carlos Alcaraz, che pareva finalmente vicino al rientro e che in ... corrieredellosport.it
Alcaraz senza protezione al polso: il rientro in campo si avvicinaUn segnale incoraggiante per il mondo del tennis e per i suoi numerosi fan: Carlos Alcaraz, il numero due del mondo, è stato avvistato mentre correva senza alcuna protezione al polso destro ... it.blastingnews.com