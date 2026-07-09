Alcaraz un calvario senza fine | rinuncia anche al torneo di Montreal Il suo rientro slitta ancora

Notizia in breve

Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare al torneo di Montreal, rinunciando anche a questa occasione di ritorno. Lo spagnolo, che aveva ripreso ad allenarsi senza protezioni al polso, ha cancellato la sua iscrizione dal tabellone del Masters 1000 in programma a inizio agosto sui campi in cemento di Montreal. La sua partecipazione al torneo si era già ipotizzata, ma ora è stata ufficialmente esclusa. La sua ripresa in campo continua a essere rinviata.