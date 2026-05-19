Slitta il rientro di Alcaraz salterà anche Wimbledon

Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo di 23 anni, non parteciperà alle tappe sulla superficie erbosa previste in questa stagione. La sua assenza riguarda anche Wimbledon, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. La decisione è stata comunicata in seguito a problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi. La sua partecipazione ad altri eventi futuri è ancora da definire, ma al momento non ci sarà in programma nessuna gara su erba.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz salterà la stagione sull'erba. Il 23enne spagnolo ha annunciato che il problema al polso che lo tiene ai box da Barcellona non è ancora risolto del tutto e dunque non potrà prendere parte nè al torneo del Queen's, dove era chiamato a difendere il titolo, nè soprattutto a Wimbledon, appuntamento che nel 2025 lo vide arrendersi solo in finale a Jannik Sinner. “La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare alla stagione sull'erba al Queen's e a Wimbledon – scrive Alcaraz su X – Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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