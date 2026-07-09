La prima è senza dubbio Lancel, Toujours, la mostra anniversario immersiva, aperta fino al 23 dicembre 2026 e allestita presso 8 Place de l’Opéra, a Parigi, nella boutique storica della Maison. L'esposizione invita il pubblico a compiere un vero e proprio viaggio nella storia del brand, che inizia ai piedi della grande scalinata trasformata in una macchina del tempo. «La storia di Lancel è una storia parigina diventata globale. Una fabbrica di pipe nel 1876, sette boutique prima della fine del secolo, seguite da un’espansione discreta ma determinata - spiega la curatrice Marta Franceschini -. La mostra non segue un ordine cronologico, ma tematico, perché la storia di Lancel si comprende meglio non come una linea temporale, bensì come un modo di abitare il tempo: il tempo dell’invenzione, della bellezza, dell’utilità e del piacere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lancel, una mostra immersiva e una capsule collection speciale per celebrare 150 anni di storia

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