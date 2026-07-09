Alba Parietti risponde alle critiche sulla foto a 13 anni ritoccata con l’AI | Tu hai seri problemi
Alba Parietti ha condiviso su un social una foto di sé a 13 anni, successivamente ritoccata con l'intelligenza artificiale. La pubblicazione ha suscitato commenti critici, ai quali Parietti ha risposto con un messaggio diretto, dicendo: “Tu hai seri problemi”. La discussione si è concentrata sulla modifica dell'immagine e sui commenti degli utenti.
Alba Parietti è finita al centro di una piccola polemica social dopo aver condiviso una foto che la ritrae a soli 13 anni. La conduttrice e showgirl è solita pubblicare immagini del suo passato, ma questa volta lo scatto ha acceso un dibattito tra i follower: in molti hanno infatti notato che il ritratto è stato colorizzato e rielaborato con l’intelligenza artificiale, dettaglio che la stessa Parietti ha confermato successivamente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) Qualche giorno fa la conduttrice aveva pubblicato quella che ha definito una vecchia fototessera di lei tredicenne – quindi risalente al 1974 – spiegando semplicemente che le era stata inviata da un’amica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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