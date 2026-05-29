La gente pensa spesso che il successo i soldi la bellezza o la popolarità bastino per essere felici Tutti ti vedono forte risolta ricca ancora bellissima e tu dentro hai angoscia | le parole di Alba Parietti per Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano e poi dimessa in condizioni considerate buone. La notizia è stata resa nota senza dettagli sulle cause del ricovero. La showgirl è uscita dall’ospedale senza complicazioni evidenti. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle eventuali cure o sulla durata del ricovero. La comunicazione ufficiale si è limitata a confermare il suo stato di salute al momento.

Belén Rodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano e successivamente dimessa in “ buone condizioni “. Lunedì mattina alcuni residenti della zona di Brera avrebbero allertato i soccorsi dopo aver sentito delle urla provenire dall’abitazione della conduttrice. Sul posto sarebbero intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la conduttrice sarebbe stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La stessa Rodriguez aveva raccontato pubblicamente, negli ultimi mesi, di attraversare un periodo difficile segnato da crisi depressive. Sempre secondo il quotidiano milanese, si troverebbe ora ricoverata in una clinica privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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