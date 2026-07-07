Firenze, 7 luglio 2026 – Parte da Firenze con un doppio sold out, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio all’Anfiteatro delle Cascine, il From The Rooftop Summer Tour 2026 di Coez. Al centro del live, che toccherà le principali location estive, ci sarà il recente progetto “ From The Rooftop 3 ”, pubblicato lo scorso maggio. Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali di Coez, diventato poi anche un album, “From The Rooftop” prende forma dall’idea di spogliare le canzoni della loro veste originale per portarle verso una dimensione alternativa. “From The Rooftop” negli anni ha definito alcuni elementi ormai... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, al via il tour di Coez con due concerti alle Cascine

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