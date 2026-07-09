Nel Cilento è partito il progetto “Be The Change”, che invita le persone a impegnarsi attivamente nella tutela dell’ambiente. L’iniziativa si concentra nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e mira a creare un movimento di cittadini pronti a promuovere pratiche sostenibili. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in azioni condivise contro i cambiamenti climatici.

Creare dal basso un vero e proprio movimento di persone pronte a farsi carico della tutela del territorio e a promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili: è la sfida lanciata da Be The Change, un progetto che elegge il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni come ambito prediletto di azione ambientale condivisa. L’obiettivo è contrastare i cambiamenti climatici che stanno colpendo le eccellenze agricole cilentane e il delicato ecosistema terrestre e marino dell’intera area protetta. L’iniziativa, guidata dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento in partnership con il Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, Associazione Pro Loco Pioppi APS ed Idee in Comune APS, è finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al via “BE THE CHANGE”: il Cilento si mobilita dal basso contro i cambiamenti climatici

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