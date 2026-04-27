Martedì 28 aprile, a Battipaglia, prende il via un ciclo di workshop dedicati ai cambiamenti climatici rivolti agli studenti delle scuole locali. L'iniziativa si inserisce nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile e dell'European Climate Pact, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nel dibattito sulle questioni ambientali. L'evento si svolge nel contesto di un programma più ampio che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi legati alla sostenibilità.

Il Comune di Battipaglia avvia martedì 28 aprile un ciclo di workshop sui cambiamenti climatici rivolto agli studenti degli istituti scolastici del territorio, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e dell'European Climate Pact. Il primo appuntamento, dal titolo "Verde urbano e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Si parla di: Battipaglia, al via il workshop su cambiamenti climatici.

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