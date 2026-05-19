Cambiamenti climatici sos api in Puglia | Si rischia il collasso agricolo
In Puglia, si segnala un preoccupante aumento dei segnali di stress tra le api, con possibili conseguenze sul settore agricolo locale. Secondo studi recenti, più di tre colture alimentari su quattro dipendono dall’impollinazione delle api, rendendo il comparto molto vulnerabile alle alterazioni degli ecosistemi. I cambiamenti climatici stanno influenzando i cicli di vita e le abitudini di questi insetti, con ripercussioni dirette sulla produzione agricola e sulla stabilità economica delle aziende coinvolte.
Oltre tre colture alimentari su quattro dipendono direttamente, o almeno in parte, dall'impollinazione delle api. Un legame simbiotico e vitale che in una regione a fortissima vocazione agricola come la Puglia si traduce nella sopravvivenza stessa di produzioni d'eccellenza: ortaggi, frutta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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