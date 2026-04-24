Cocaina hashish e cucciola di pastore tedesco denutrita a casa | spacciatori in manette

Durante un controllo in un bar, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone coinvolte in attività di spaccio di droga. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati più di 100 grammi di stupefacenti, tra cocaina e hashish. In casa sono stati trovati anche una cucciola di pastore tedesco in condizioni di denutrizione. Le autorità hanno eseguito perquisizioni che hanno portato al fermo dei due sospettati.

Due arrestati e oltre un etto di droga sequestrata. Questo il bilancio di un'operazione della polizia, scaturita da un controllo in un bar. A finire in manette sono stati un algerino di 43 anni e un 39enne marocchino.I due sono stati identificati dagli agenti delle volanti durante un controllo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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