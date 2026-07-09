Al civico 48 di via Bianzana è stato inaugurato uno spazio dedicato alla riparazione delle biciclette. Il vecchio casello ferroviario, che rimaneva chiuso e inattivo da anni, è stato riaperto e ora ospita un’area collaborativa per interventi di manutenzione delle biciclette. La struttura si rivolge a chi utilizza la linea della tramvia o passa frequentemente in bici lungo via Bianzana. La riapertura è avvenuta senza ulteriori dettagli su gestione o servizi specifici.

Chi frequenta la linea della tramvia o passa in bicicletta in via Bianzana avrà sicuramente notato che il vecchio casello ferroviario al civico 48, per anni rimasto chiuso e inutilizzato, ha finalmente riaperto le porte. Lo stabile è stato completamente ristrutturato e sulla parete color terracotta spicca un’insegna nera con la scritta « BCBG ciclomeccanica partecipativa ».Incuriosito, un sabato pomeriggio decido di andare a scoprire questa realtà affacciata proprio sulla fermata della T1, la tramvia che collega Bergamo ad Albino. Il piccolo stabile è aperto e nel piazzale antistante alcune persone trafficano intorno ad alcune biciclette. L’atmosfera è spiccatamente conviviale: c’è chi si avvicenda intorno a una ruota, chi scambia due parole sorseggiando un caffè e chi ravana nella cassetta degli attrezzi in cerca di una chiave inglese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Al civico 48 di via Bianzana apre i battenti uno spazio collaborativo per la riparazione della bicicletta

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