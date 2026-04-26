La Fondation Cartier ha inaugurato la sua nuova sede, situata accanto al Louvre, in uno spazio disegnato dall’architetto Jean Nouvel. La struttura si distingue per il suo design innovativo e si trova in una posizione centrale nel centro storico. L’apertura segna un momento importante per il museo, che ospiterà esposizioni e iniziative legate all’arte contemporanea. La sede si inserisce in un’area altamente frequentata da visitatori e appassionati d’arte.

( a skanews) – Una “cartografia alternativa” dell’arte contemporanea: è l’idea che ha guidato la ricerca della Fondazione Cartier negli ultimi 40 anni ed è qualcosa di cui si può fare esperienza diretta nella mostra che accompagna l’inaugurazione della nuova sede parigina, proprio accanto al Louvre, in uno spazio che Jean Nouvel ha reso magnetico all’interno, articolato e mobile come i progetti portati avanti dalla Fondazione. Il viaggio nella Fondazione Cartier. La grande “Exposition Générale” è un viaggio affascinante dentro l’allestimento del palazzo, ma, soprattutto, dentro i percorsi che la Fondation Cartier ha costruito nel corso del...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Fondation Cartier apre le porte della sua nuova sede, incastonata proprio accanto al Louvre in uno spazio magnetico firmato da Jean Nouvel

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