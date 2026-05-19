Nelle prossime settimane, la biblioteca comunale di Sant’Egidio ospiterà un nuovo spazio dedicato ai giovani, situato al piano terra di palazzo Vitelli. L’area sarà divisa in due sale separate, entrambe riqualificate e dotate di infrastrutture tecnologiche moderne. Il progetto prevede l’apertura di un hub che combina funzioni di spazio tecnologico e cantiere civico, offrendo un punto di riferimento per le attività giovanili e l’innovazione all’interno della struttura.

Al piano terra della biblioteca comunale sorgerà un hub per i giovani: il servizio aprirà i battenti nelle prossime settimane a palazzo Vitelli a Sant’Egidio in due sale distinte, entrambe già riqualificate e dotate di infrastrutture tecnologiche. L’obiettivo del Comune, che si è aggiudicato un finanziamento di 92 mila euro, (stanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento delle politiche giovanili, via Anci), è quello di trasformare le due sale in una sorta di laboratorio multifunzionale e permanente rivolto agli under 35. "Il luogo si pone come risposta concreta al rischio di spopolamento giovanile del territorio, offrendo opportunità di formazione, partecipazione civica, orientamento professionale e crescita personale", si legge in una nota diramata ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo “hub“ in biblioteca. Uno spazio tecnologico e anche un cantiere civico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NCompass Live: Pretty Sweet Tech: How to Build a Virtual Makerspace

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Metalli preziosi e sostenibilità: il nuovo hub ultra tecnologico di Caurum

Inaugurato il Centro civico Pertini: "Uno spazio pensato dai e per i giovani"Un progetto che si muove su un terreno complesso, quello del rapporto tra giovani, spazi e comunità, e che prova a rispondere a una domanda sempre...

Una mappa delle Americhe del 1652 di J. Blaeu è stata venduta il 7 maggio in Germania presso Kiefer Buch und Kunstauktionen (Giorno 2) per €60.000 ($70.454). La stima alta prima della vendita era di €9.000. Riportato da Rare Book Hub. reddit

La biblioteca di Nerviano sbarca su Instagram. E lancia un nuovo logoIl nuovo logo raffigura simbolicamente un libro aperto e richiama i valori fondamentali del servizio: apertura al sapere, condivisione, accessibilità e crescita culturale ... legnanonews.com

Firenze punta su innovazione, nuovo hub in cittàFirenze scommette sull'innovazione e lo fa coinvolgendo soggetti pubblici e privati accomunati dalla volontà di costruire un nuovo futuro per la città: è quanto contenuto nel protocollo d'intesa per ... ansa.it