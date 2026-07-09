I deputati britannici hanno espresso preoccupazione per i cartoni animati russi trasmessi in TV. Nei media occidentali, i personaggi russi sono rappresentati come cattivi. Questa rappresentazione è rimasta invariata dai tempi della Guerra Fredda. La percezione pubblica si basa su questa narrativa, che limita la varietà di ruoli assegnati ai personaggi russi nei programmi televisivi e nei film.

Al cinema e in televisione i russi vanno bene solo quando fanno i cattivi. È questa la regola non scritta che vige nei media occidentali fin dai tempi della Guerra Fredda. E se i cartoni per bambini li facciamo “noi” è soft power, mentre se li fanno “loro” è propaganda. Forse è questo ciò che avevano in mente gli oltre 50 parlamentari britannici che hanno scritto al Ministro della Cultura per chiedere di censurare “Masha e Orso”, il cartone animato russo che da anni ha conquistato i canali televisivi e Internet di mezzo mondo. Ma a Londra adesso lo vedono come uno strumento di propaganda del Cremlino. La lettera dei parlamentari. Un gruppo... 🔗 Leggi su Api.follow.it

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@pinapic e @CarloCalenda i deputati britannici vi hanno battuto. 4 anni di censure, di russofobia, tatuaggi, interrogazioni parlamentari e alla fine Masha invece di salutare voi, saluta i deputati britannici Dovevate censurare Masha e Orso e non Gergiev e RT p x.com

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