La Festa del Tulipano entra nel vivo tra cartoni animati e tradizione

La seconda giornata della Festa del Tulipano continua con il borgo che si prepara a ospitare numerosi eventi dedicati ai cartoni animati e alle tradizioni locali. Le strade si riempiono di visitatori che si muovono tra esposizioni e attività, mentre le decorazioni e le installazioni richiamano l’atmosfera tipica della manifestazione. La festa si svolge nel centro storico, attirando appassionati e famiglie in cerca di intrattenimento e cultura.

Entra nel vivo la seconda giornata della Festa del Tulipano, con il borgo pronto a trasformarsi nuovamente nel regno dei cartoni animati e della tradizione umbra. Dopo l’esordio di ieri, oggi domenica 26 aprile il programma si fa ancora più fitto, alternando il fascino delle sfilate alla solennità delle rievocazioni storiche. Piazza Dante rimane il fulcro delle attività mattutine con il “Giardino dei Tulipani“ e il mercatino “Fiori & Passioni“, aperti con orario continuato dalle 10 alle 20. La convivialità si sposta poi all’Uliveto di Piazza Gramsci, dove alle 12 la “Taverna del Tulipano“ aprirà le porte per il pranzo, offrendo le eccellenze del territorio a chilometro zero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Festa del Tulipano entra nel vivo, tra cartoni animati e tradizione Notizie correlate Cristina D’Avena al “Carnevale di San Valentino“. Una festa tra le sigle più amte dei cartoni animatiCristina D’Avena è la star del “Carnevale di San Valentino“, la grande manifestazione in programma oggi pomeriggio al PalaTerni, organizzata da Terni... Carnevale 2026: festa e musica dei cartoni animati a SermonetaTorna per la sua 24° edizione il Carnevale Sermonetano: sabato 14 febbraio presso l’area di Monticchio ci sarà una festa che farà divertire grandi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa del Tulipano a Castiglione del Lago, il borgo medievale sboccia tra petali, arte e tradizioni; Sboccia la festa del tulipano; Festa del tulipano; Castiglione del Lago: colori, sapori e… Cartoon alla Festa del Tulipano. La Festa del Tulipano entra nel vivo, tra cartoni animati e tradizioneEntra nel vivo la seconda giornata della Festa del Tulipano, con il borgo pronto a trasformarsi nuovamente nel ... lanazione.it Festa del Tulipano, a Castiglione del Lago edizione tra cartoon e nuove iniziativeDal 24 aprile al 2 maggio carri allegorici, eventi sul lago e attività per famiglie: debutta La Notte del Tulipano ... umbria24.it #Festa del tulipano - facebook.com facebook