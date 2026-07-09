Ahi Milan che botta | Pulisic fuori per infortunio dalle 3 alle 6 settimane
Christian Pulisic sarà fuori dal campo tra le tre e le sei settimane a causa di un infortunio subito durante il match contro il Belgio ai Mondiali. È stato riscontrato una microfrattura del perone accompagnata da edema osseo. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami medici e il giocatore dovrà seguire un periodo di riposo e riabilitazione. Nessun altro dettaglio sul trattamento o sui tempi di recupero è stato comunicato.
Brutte notizie per il Milan che dovrà fare a meno di Christian Pulisic per 36 settimane. Il giocatore, infortunatosi nel match contro il Belgio ai Mondiali, ha rimediato - secondo quanto si apprende - una microfrattura del perone con edema osseo. Rubén Amorim non potrà quindi vederlo all'opera in queste prime settimane di preparazione della stagione., L'attaccante statunitense aveva affermato nel post partita dopo il decisivo match contro i belgi: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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