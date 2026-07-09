Ahi Milan che botta | Pulisic fuori per infortunio dalle 3 alle 6 settimane

Notizia in breve

Christian Pulisic sarà fuori dal campo tra le tre e le sei settimane a causa di un infortunio subito durante il match contro il Belgio ai Mondiali. È stato riscontrato una microfrattura del perone accompagnata da edema osseo. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami medici e il giocatore dovrà seguire un periodo di riposo e riabilitazione. Nessun altro dettaglio sul trattamento o sui tempi di recupero è stato comunicato.