Infortunio Modric che botta in Milan Juve! Oggi gli esami mentre tiene banco il tema rinnovo

Oggi il centrocampista ha sostenuto gli esami medici dopo aver subito una botta durante la partita tra Milan e Juventus. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media, mentre si discute anche del rinnovo contrattuale del giocatore. La società ha comunicato che i risultati degli esami saranno resi noti a breve. La partita si è conclusa con diverse polemiche, mentre l’attenzione si concentra anche sulle questioni contrattuali del calciatore.

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