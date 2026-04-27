Modric che botta | ko per infortunio alla testa nel finale di Milan-Juventus Oggi gli esami

Nel corso del match tra Milan e Juventus, disputato ieri sera a San Siro, Luka Modric ha subito un infortunio alla testa nel finale di partita. Dopo aver ricevuto cure sul campo, il giocatore è stato sostituito all'80° minuto con Ardon Jashari. Oggi sono previsti gli esami medici per valutare le condizioni del calciatore.

Ieri sera, a 'San Siro', in occasione del big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti, il fuoriclasse croato dei rossoneri, Luka Modric, ha fornito l'ennesima prestazione di altissimo livello. Ha lottato come un leone, giocando tanto da regista quanto da mediano ma è uscito nel finale per un infortunio. Modric, infatti, in uno scontro aereo con l'ex Manuel Locatelli, è stato costretto a lasciare il campo all'80', sostituito da Ardon Jashari, per una brutta botta subita alla testa. Il numero 14 del Milan è uscito dal terreno di gioco sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico del club meneghino, il dottor Stefano Mazzoni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric, che botta: k.o. per infortunio alla testa nel finale di Milan-Juventus. Oggi gli esami

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