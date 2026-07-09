Aggressioni in ospedale a Napoli più polizia e telecamere | Ma serve prevenzione

In risposta alle aggressioni al personale sanitario, sono stati istituiti posti di polizia nei principali pronto soccorso di Napoli a partire da marzo. Sono state installate telecamere di sorveglianza per monitorare le aree critiche. Tuttavia, le autorità sottolineano che è necessaria anche una maggiore prevenzione per ridurre gli episodi di violenza nelle strutture ospedaliere.

Violenza in corsia, aggressioni al personale sanitario: i posti di polizia, istituiti nei principali Pronto soccorso della città a partire dal marzo del 2023, insieme all’inasprimento delle pene (con la previsione dell’arresto in flagranza differita), uniti all’impiego di personale sanitario dedicato all’accoglienza, hanno determinato un calo netto degli episodi, sia a Napoli che in provincia. È questo il principale dato che emerge dal tavolo convocato ieri dal prefetto di Napoli Michele di Bari sulla sicurezza nei presidi sanitari, ospedalieri e sulle ambulanze del 118 in città. Un tavolo di aggiornamento e verifica delle misure adottate negli ultimi due anni per contrastare il fenomeno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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