Patrick Bruel fermato dalla polizia a Parigi | è accusato in più denunce di stupro e aggressioni sessuali

Da vanityfair.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante e attore Patrick Bruel è stato fermato questa mattina a Parigi nell’ambito di un’indagine per accuse di stupro e aggressioni sessuali. La polizia ha eseguito l’arresto nell’ambito di più denunce formalizzate contro di lui. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e l’artista è stato portato in commissariato per essere ascoltato. Le autorità non hanno ancora rilasciato ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso.

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L’interrogatorio si svolge nell’ambito dei nuovi elementi acquisiti dall’autorità giudiziaria in relazione alle denunce di Daniela Elstner per tentato stupro e aggressione sessuale nel 1997 ad Acapulco, di una giornalista culturale per un tentato stupro nel 2000 a Monaco, di una dipendente dell’etichetta discografica di Patrick Bruel per due aggressioni sessuali, nel 2002 e nel 2003, di una denuncia presentata a Metz per fatti risalenti al 2008 e di una denuncia per stupro nel 2012 durante un festival cinematografico a Dinard. Come precisa la procura di Nanterre, a queste si è aggiunta all’inizio di giugno una segnalazione ufficiale da parte delle autorità belghe, riguardante la denuncia di Karine Viseur, 40 anni, per fatti di stupro e aggressione sessuale commessi nel 2010 a Bruxelles. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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