La Polizia Locale non ha più l'autorimessa a Napoli ovest vigili sgomberati entro 10 giorni | serve per la metro 6

La Polizia Locale di Napoli ha ricevuto un ordine di sgombero dall’autorimessa di Bagnoli-Campegna, che dovrà essere completato entro dieci giorni. La motivazione ufficiale riguarda l’utilizzo dello spazio per i lavori della linea metropolitana 6. Questa decisione comporta la necessità di trovare alternative per la sede delle forze dell’ordine nell’area di Napoli ovest.

Il Comune di Napoli dà 10 giorni di tempo alla Polizia Locale per sgomberare l'autorimessa di Bagnoli-Campegna. Serve per la nuova stazione metro Linea 6. Il Comando: "Manca un'altra sede in zona. Così ridotta l'efficienza".🔗 Leggi su Fanpage.it

Polizia municipale, a Napoli in arrivo 200 agenti

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