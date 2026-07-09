Due uomini hanno aggredito con un’arma da taglio un giovane di 23 anni in piazza Verdi, colpendolo al mento e provocandogli una ferita profonda. La zona universitaria si è tinta di sangue. Uno dei sospettati è stato già espulso. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono da valutare. La polizia sta indagando per identificare e fermare gli aggressori.

La zona universitaria si macchia ancora di sangue: due uomini hanno aggredito con un’arma da taglio un giovane di 23 anni, colpendolo al mento e provocandogli una ferita molto profonda. I due, esattamente come sono arrivati, sono poi scappati a bordo delle loro biciclette. Ma è stata una fuga alquanto breve, considerando che uno dei due è già stato intercettato dalla polizia e denunciato per lesioni personali aggravate in concorso. La cornice di questo accoltellamento, l’ennesimo sotto le Torri, è piazza Verdi, dove in piena notte si è concretizzata la violenza. Intorno alle 3,30 della notte, gli agenti delle Volanti delle Questura sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in piazza Verdi. Già espulso uno dei colpevoli

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