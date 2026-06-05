Rissa in via Verdi il video dell’aggressione e la paura dei residenti | Costretti a barricarci in casa

Una rissa tra gruppi di giovani si è verificata in via Verdi, coinvolgendo l’uso di spray al peperoncino. Un video mostra l’aggressione e i residenti hanno riferito di essersi barricati in casa per paura. La situazione ha avuto ripercussioni anche sulle attività commerciali locali, che sono state nuovamente colpite da disagi. Questa è l’ultima di una serie di incidenti nella zona, che continuano a generare allarme tra la popolazione.

Via Verdi torna al centro delle cronache cittadine per l’ennesima rissa tra gruppi di giovani, degenerata fino all’utilizzo di spray al peperoncino, con residenti costretti a barricarsi in casa e attività commerciali nuovamente penalizzate.L’episodio, di cui sta circolando (sui social) il video. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Island Police: the dark side of a tropical paradise

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