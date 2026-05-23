Genova spaccia crack in piazza | arrestato gabonese già espulso

Un uomo di nazionalità gabonese è stato arrestato in una piazza di Genova per aver spacciato crack. Già espulso in passato, aveva numerosi precedenti legati a reati di droga e altri provvedimenti di espulsione ancora in vigore. La polizia lo ha sorpreso mentre cedeva sostanze illegali a un acquirente. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo nel centro cittadino.

GENOVA – La polizia locale ha arrestato un cittadino di nazionalità gabonese di 46 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 nell’area compresa tra via Gramsci e piazza della Commenda, in seguito a un’attività di osservazione svolta da personale in abiti civili. Nel corso del servizio è stata documentata una cessione di sostanza stupefacente a un soggetto successivamente fermato e trovato in possesso di una dose di crack. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando il presunto spacciatore e recuperando altre 15 dosi della medesima sostanza, nascoste nel nascondiglio utilizzato dall’uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A caccia di droga nel porto di Genova: così 'Ndrangheta e mafia albanese nascondono la cocaina

Sullo stesso argomento

Ardea, spaccia cocaina in strada: pusher arrestato ed espulsoI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di...

Latitante in piazza: 27 dosi di crack e arresto a GenovaUn latitante è stato arrestato mentre spacciava crack in piazza della Commenda a Genova.

#Droga, Sindaca Genova: contro emergenza #crack servono più unità di strada aduc.it/notizia/droga+… x.com

Genova, spaccio di crack ed eroina in via Prè: 23 persone arrestateGenova – Operazione antidroga nel centro storico. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro, insieme alla polizia locale, hanno eseguito a un’ordinanza di custodia cautelare ... ilsecoloxix.it

Operazione antidroga a Genova, 17 arresti: lo spaccio di crack in taxiDall’alba di oggi è in corso un’operazione antidroga della Polizia Locale, con l’esecuzione di diverse misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Genova. Diciassette persone sono state arrestate ... genova.repubblica.it