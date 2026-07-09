Un imprenditore è stato aggredito e rapinato del suo Rolex, descritto come un orologio molto raro. L’attacco, avvenuto in pochi minuti, è stato violento e pianificato. L’uomo ha riportato ferite fisiche e un trauma psicologico. L’episodio si è verificato nella zona della Valdinievole il 9 luglio 2026. La rapina è stata compiuta con violenza improvvisa e studiata nei dettagli.

Valdinievole, 9 luglio 2026 – Una violenza improvvisa, feroce, studiata nei dettagli. Un’aggressione durata pochi minuti ma che ha lasciato ferite fisiche e soprattutto un profondo trauma psicologico. È ancora sotto choc Alessandro Carelli, uno dei titolari del Vip’s Garage di Lamporecchio, attività che si occupa di noleggio di auto di lusso, vittima nella notte tra venerdì e sabato scorso di una brutale rapina avvenuta davanti alla propria abitazione in località Cerbaia. Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore stava rientrando a casa quando è stato assalito da un gruppo composto da sei o sette persone. Pugni e calci prima di portargli via il Rolex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione choc, imprenditore picchiato e rapinato del prezioso Rolex: “Un orologio estremamente raro”

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RAPINA CHOC NELLA VILLA DELLEX SENATORE ALBERTO FILIPPI: SEQUESTRATO E PICCHIATO. RUBATI 3 MILIONI

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