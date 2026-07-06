Un ex calciatore è stato vittima di una rapina a Terracina, dove è stato avvicinato da un uomo che gli ha puntato una pistola in faccia per farsi consegnare un orologio di valore. La rapina è avvenuta mentre si trovava in vacanza nella cittadina. Potrebbe essere stato rilevato un collegamento tra le fotografie pubblicate sui social negli ultimi giorni e la presenza dell’uomo in zona, secondo gli investigatori. La vittima è rimasta sotto choc dopo l’accaduto.

Potrebbero essere state le fotografie pubblicate sui social negli ultimi giorni a tradire la sua presenza a Terracina. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dopo la rapina subita da Armando Izzo, ex calciatore di Genoa e Torino e attuale difensore dell’Avellino, in vacanza nella cittadina pontina.Il colpo è avvenuto nella serata di sabato 4 luglio, nel centro di Terracina. Secondo una prima ricostruzione, il calciatore stava camminando in strada quando è stato affiancato da due giovani. Uno dei due avrebbe estratto una pistola, puntandogliela al volto. A quel punto a Izzo non è rimasto che consegnare il prezioso orologio che portava al polso, un Patek Philippe. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pistola in faccia ad Armando Izzo a Terracina per rapinargli il suo prezioso orologio: calciatore sotto choc

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