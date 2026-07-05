Un uomo è stato vittima di una rapina a Terracina, in provincia di Latina, durante una passeggiata nel centro della città. I rapinatori hanno portato via un orologio di valore, lasciando l’uomo sotto shock. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non sono stati riportati feriti. La vittima ha sporto denuncia presso la polizia locale.

Attimi di paura per Armando Izzo che non dimenticherà presto la passeggiata in centro a Terracina (località di mare in provincia di Latina) di qualche sera fa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il calciatore dell'Avellino ha subito una rapina a mano armata. In base a quanto riportato dal quotidiano, Armando Izzo stava passeggiando per le vie del centro della cittadina laziale, quando due giovani gli avrebbero puntato la pistola al volto. L'obiettivo dei criminali era rubargli il prezioso orologio Patek Philippe che aveva al polso. Una volta ottenuto il bottino desiderato, i criminali si sarebbero dileguati. Il tutto è durato soltanto pochi secondi, non è chiaro se Armando Izzo fosse da solo o in compagnia di qualcuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Armando Izzo, rapinato a Terracina: rubato un prezioso orologio

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