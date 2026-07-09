Un uomo di 48 anni è stato arrestato nel Centro Direzionale di Napoli dopo aver aggredito il padre chiedendo denaro e successivamente i poliziotti intervenuti. La lite familiare è degenerata in violenza, con il 48enne che ha colpito il genitore e poi si è scagliato contro gli agenti. L’uomo è stato immobilizzato e portato in caserma. Nessuno è rimasto ferito gravemente durante l’episodio.

Centro Direzionale di Napoli, aggredisce il padre per denaro e si scaglia contro gli agenti: arrestato. Lite familiare al Centro Direzionale. Nella serata del 7 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 48enne con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento per una lite familiare avvenuta nell’area del Centro Direzionale di Napoli. L’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati San Carlo-Arena e Poggioreale, intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. A darne notizia la Questura di Napoli. Le richieste di denaro al padre. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Aggredisce il padre e poi i poliziotti: arrestato 48enne a Napoli

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