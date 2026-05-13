Vede i poliziotti sul treno prova a scappare e poi li aggredisce | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver tentato di evitare i controlli della polizia ferroviaria e aver aggredito gli agenti. Quando ha visto i poliziotti a bordo del treno, ha cercato di scappare, ma è stato prontamente bloccato e fermato. Successivamente, ha cercato di colpire gli agenti nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Le forze dell’ordine hanno riferito i dettagli dell’intervento.

Quando ha visto gli agenti della polizia ferroviaria, prima ha provato a fuggire e poi li ha aggrediti, sperando così di riuscire a scappare e sottrarsi ai controlli. Ma l'idea del 31enne, fermato nella stazione di Cantù-Cermenate alle porte della provincia monzese, non ha dato buoni frutti con.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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