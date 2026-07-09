Il sindaco di Volterra ha dichiarato che non ci saranno chiusure della conservatoria locale, parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un progetto di razionalizzazione che prevede lo smantellamento di questo ufficio pubblico. La posizione del primo cittadino è netta e senza dubbi, escludendo qualsiasi possibilità di chiusura o ridimensionamento dell’ufficio.

VOLTERRA Una ferma contrarietà da parte del sindaco Giacomo Santi al progetto di razionalizzazione che prevede lo smantellamento della locale conservatoria, l’ufficio pubblico che fa parte dell’ agenzia delle entrate. La sua funzione principale riguarda la pubblicità immobiliare ed ora si manifesta il rischio di un trasferimento delle attività a Pisa. Il primo cittadino ha denunciato come questa scelta si traduca nell’ennesimo arretramento dello Stato dai territori periferici, in netta contraddizione con i programmi di rilancio delle aree interne. "Se questo orientamento dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte all’ennesimo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agenzia entrate. Il sindaco Santi: "No chiusure"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli aumenti di stipendio per i dipendenti dell'Agenzia delle entrate: "Riconosciuti i meriti, garantite entrate allo Stato per 16,8 mld di euro"Dopo cinque mesi di trattative, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi...

Concorso per 662 assistenti all’Agenzia delle Entrate: tra i requisiti il diplomaL’Agenzia delle Entrate ha aperto un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali.

Temi più discussi: Caro Sindaco, le città immaginate dai ragazzi; Agenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese; A Chieti sopralluogo nei cantieri. Il sindaco Legnini: Avremo la Biblioteca più bella d’Italia. La Berardi nuovo polo di sviluppo per la città; Parlerò con D’Agostino. Se non dovesse comprare lo stadio cercheremo un finanziamento.

L'Agenzia delle Entrate non prevede di intervenire nel procedimento riguardante i gioielli di Zapatero reddit

Doccia fredda per l'Avellino: l'Agenzia delle Entrate valuta il Partenio 10,5 milioni di euroDa diversi mesi ad Avellino si parla del possibile acquisto da parte del club calcistico cittadino dello Stadio Partenio con sia il neo sindaco Nello Pizza sia il presidente Angelo D'Agostino che si e ... tuttomercatoweb.com

D'Agostino incontra Pizza: Chiederemo una rivalutazione all'Agenzia delle Entrate, c'è volontà comuneSi è tenuto questa mattina l'atteso incontro a Palazzo di Città tra il presidente Angelo Antonio D'Agostino e il sindaco Nello Pizza per discutere, come da programma, dello stadio Partenio e del futur ... msn.com