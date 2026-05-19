Concorso per 662 assistenti all’Agenzia delle Entrate | tra i requisiti il diploma

Da quifinanza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia delle Entrate ha aperto un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali. Tra i requisiti richiesti per partecipare c’è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. La procedura di selezione prevede una serie di prove e test, destinati a valutare le competenze dei candidati. La selezione riguarda un numero consistente di posti e si rivolge a chi desidera lavorare all’interno dell’ente fiscale.

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L’Agenzia delle Entrate ha indetto un nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali. Questa selezione rappresenta una buona opportunità di lavorare nella Pubblica Amministrazione per chi possiede il diploma di scuola superiore. I posti risultano distribuiti in tutta Italia. Quali sono i requisiti per partecipare. Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici requisiti indicati nel bando ufficiale. In particolare, i candidati devono: avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado;. appartenere alle categorie protette previste dall’ articolo 1 della legge 6899;. essere iscritti agli elenchi del collocamento mirato;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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