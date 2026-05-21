Truffa svuota-conti via email | falsi avvisi di pagamento a nome Agenzia delle Entrate

Da feedpress.me 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ondata di email fraudolente ha colpito diverse persone, con messaggi che sembrano provenire dall’Agenzia delle Entrate. Questi avvisi di pagamento falsi contengono richieste di denaro e invitano i destinatari a cliccare su link o fornire dati personali. L’Agenzia ha confermato che si tratta di un’attività di phishing volta a sottrarre soldi e informazioni sensibili attraverso comunicazioni che sembrano autentiche. Nessun messaggio ufficiale proveniente dall’ente invita a pagamenti immediati tramite email.

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Una nuova attività di phishing che utilizza email che solo apparentemente arrivano dal Fisco, è stata segnalata dall’Agenzia dell’Entrate. «Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia è estranea a tali messaggi che riportano nell’intestazione la dicitura “L’Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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