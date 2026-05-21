Truffa svuota-conti via email | falsi avvisi di pagamento a nome Agenzia delle Entrate

Una recente ondata di email fraudolente ha colpito diverse persone, con messaggi che sembrano provenire dall’Agenzia delle Entrate. Questi avvisi di pagamento falsi contengono richieste di denaro e invitano i destinatari a cliccare su link o fornire dati personali. L’Agenzia ha confermato che si tratta di un’attività di phishing volta a sottrarre soldi e informazioni sensibili attraverso comunicazioni che sembrano autentiche. Nessun messaggio ufficiale proveniente dall’ente invita a pagamenti immediati tramite email.

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