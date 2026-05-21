Truffa svuota-conti via email | falsi avvisi di pagamento a nome Agenzia delle Entrate
Una recente ondata di email fraudolente ha colpito diverse persone, con messaggi che sembrano provenire dall’Agenzia delle Entrate. Questi avvisi di pagamento falsi contengono richieste di denaro e invitano i destinatari a cliccare su link o fornire dati personali. L’Agenzia ha confermato che si tratta di un’attività di phishing volta a sottrarre soldi e informazioni sensibili attraverso comunicazioni che sembrano autentiche. Nessun messaggio ufficiale proveniente dall’ente invita a pagamenti immediati tramite email.
Una nuova attività di phishing che utilizza email che solo apparentemente arrivano dal Fisco, è stata segnalata dall’Agenzia dell’Entrate. «Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia è estranea a tali messaggi che riportano nell’intestazione la dicitura “L’Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Supreme Court : The Sneaky New Mail Scam That's Draining Bank Accounts (And How To Protect Yourself)
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