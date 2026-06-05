Agenzia delle Entrate stop ai contanti | come si pagherà cambia tutto

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di vietare pagamenti e rimborsi in contanti presso i propri uffici. Da ora in poi, sarà possibile effettuare tutte le transazioni solo tramite bancomat, carta di credito o di debito. Sono stati eliminati anche gli assegni come metodo di pagamento. La misura interessa esclusivamente gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che adotteranno questa modalità a partire dalla data stabilita.

Pagamenti e rimborsi solo con bancomat, carta di credito o di debito. Addio al contante e agli assegni presso gli uffici territoriali dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione. È una delle novità più significative contenute nella bozza del decreto legislativo correttivo “omnibus”, pronto per l’esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri.Come riporta Italia Oggi, l’articolo 17 della bozza stabilisce chiaramente che “non potranno più essere eseguiti pagamenti e rimborsi in contanti o con assegni presso gli sportelli”. Il divieto riguarda sia i contanti sia gli assegni bancari e postali, indipendentemente dall’importo e senza più richiedere la dichiarazione antiriciclaggio per quelli superiori a 8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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