Agenzia delle entrate online il servizio per la rottamazione-quinquies | ecco come fare
È disponibile online il servizio dell’Agenzia delle Entrate per richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies. Il servizio, già accessibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato attivato entro il 30 giugno. Gli utenti possono consultare e scaricare la documentazione relativa alle somme dovute. La procedura è accessibile tramite il portale ufficiale dell’Agenzia.
Novità dall’Agenzia delle Entrate. Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Lo rende noto l’agenzia, spiegando che i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Rottamazione-quinquies: come aderire
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