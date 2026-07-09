Agenzia delle entrate online il servizio per la rottamazione-quinquies | ecco come fare

Notizia in breve

È disponibile online il servizio dell’Agenzia delle Entrate per richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies. Il servizio, già accessibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato attivato entro il 30 giugno. Gli utenti possono consultare e scaricare la documentazione relativa alle somme dovute. La procedura è accessibile tramite il portale ufficiale dell’Agenzia.