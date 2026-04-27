Rottamazione-quinquies l' Agenzia delle entrate | il 30 aprile ultimo giorno per le adesioni
L'Agenzia delle entrate ha comunicato che giovedì 30 aprile rappresenta l'ultimo giorno disponibile per presentare domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. La procedura deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale online di Agenzia delle entrate-Riscossione. La scadenza riguarda tutte le persone interessate a usufruire di questa misura di definizione agevolata dei debiti fiscali.
Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Rottamazione Quinquies: La Guida Definitiva per Imprese e Famiglie – Strategie, Finsubito.org
Notizie correlate
Leggi anche: Agenzia delle entrate-Riscossione: al via la Rottamazione-quinquies, tutte le informazioni
Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell’Agenzia delle EntrateLa Rottamazione quinquies, strumento di sanatoria fiscale varato con la Legge di Bilancio 2026, è operativa dal 20 gennaio e offre ai contribuenti...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Rottamazione quinquies, si può presentare domanda entro il 30 aprile; Rottamazione-quinquies, scadenza il 30 aprile: come fare domanda e cosa rientra; Rottamazione quinquies 2026, domanda entro il 30 aprile: scadenze e pagamenti; Fisco, appello finale per rottamare le cartelle: domande entro il 30 aprile.
Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderireRottamazione quinquies: tutte le regole per aderire entro il 30 aprile. Due modi per presentare le domande, cosa accade dopo ... fiscoetasse.com
Rottamazione, tutto quello che c’è da sapere: domande e risposte sulla definizione agevolata• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Purché rife ... italiaoggi.it
Chi non ha ancora fatto domanda per la rottamazione quinquies ha ancora poco tempo a disposizione per richiedere il Prospetto Informativo delle cartelle ammesse. Alle 23:00 del 27 aprile 2026 si chiude il canale tramite l’area pubblica del Portale dell' - facebook.com facebook