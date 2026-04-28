Ultimi giorni per aderire alla rottamazione-quinquies | scadenza domande il 30 aprile Agenzia delle Entrate-Riscossione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che il termine per presentare le domande di adesione alla Rottamazione-quinquies scade il 30 aprile. Chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali deve dunque rispettare questa scadenza. La procedura riguarda i contribuenti che desiderano sanare debiti pendenti, presentando la richiesta entro la data indicata. Al momento non sono previste proroghe ufficiali per questa fase.
Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte.🔗 Leggi su Noinotizie.it
ROTTAMAZIONE Quinquies, conto alla rovescia. SCADENZA 30 aprile 2026 #commercialista
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