‘Affari Tuoi’ cambia casa | il programma si sposta a Milano Rivoluzione nel cast Gennarino non ci sarà

Milano, 9 luglio 2026 – Si respira aria di grandi cambiamenti nei corridoi di Raiuno. Se siete fan affezionati di Affari Tuoi, preparatevi: la prossima stagione non sarà affatto "la solita storia". Il popolarissimo gioco dei pacchi è pronto a cambiare letteralmente aria: il trasloco porterà con sé una ventata di novità destinate a trasformare il format che tutti conosciamo. Da Roma a Milano: si cambia aria. Dopo anni passati a scaldare l’atmosfera dello storico Teatro delle Vittorie di Roma, Affari Tuoi punta dritto verso Nord. Milano è la nuova destinazione ufficiale. Dietro l'addio a Roma ci sono ragioni di natura logistica e la decisione di mettere sul mercato la storica " casa " televisiva che ha accolto il format per anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Affari tuoi:Luigi,cambia tre volte il pacco e riesce a portare a casa 20mila €

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