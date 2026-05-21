Willow Nightingale si è infortunata, costringendola a rinunciare sia al titolo TBS che alla Owen Hart Cup. La sua seconda detenzione del titolo TBS, durata dal 31 dicembre al 20 maggio, si era conclusa con la vittoria contro Mercedes Moné. Questo successo aveva segnato un momento importante, portando a un incremento delle tensioni tra la campionessa e la CEO, che stava già perdendo alcune delle sue cinture. La situazione ha ora subito un cambiamento a causa dell’infortunio della wrestler.

Dal 31 dicembre al 20 maggio, questa la durata del secondo regno da campionessa TBS di Willow Nightingale che era stata capace di sconfiggere Mercedes Monè acuendo la crisi della CEO che iniziava a perdere la sua infinita collezione di cinture. Un regno che finisce non sul ring, ma a causa di un infortunio con l’ultimo match che era stato disputato lo scorso sabato a Collision, match in cui Willow aveva sconfitto Red Velvet. Doppia rinuncia. La notizia dell’infortunio e conseguente resa del titolo vacante è stata data dalla stessa Nightingale questa notte a Dynamite. In un breve segmento backstage Willow ha ricordato la sua vittoria del titolo TBS contro Mercedes Monè, una vittoria con cui ha dimostrato tutto il suo valore nonostante avesse già raccolto dei successi in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Willow Nightingale infortunata e costretta a rinunciare al TBS Title e alla Owen Hart Cup

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