aeroporto di salerno apre la nuova aerostazione

L'aeroporto di Salerno ha inaugurato la sua nuova aerostazione, due anni dopo la ripresa dei voli e l’accordo con la società di gestione. L’infrastruttura rappresenta un passo avanti per lo scalo, che da ora si collega più efficacemente con le aree del Costa d’Amalfi e del Cilento, integrandosi con l’aeroporto di Napoli Capodichino. L’apertura segna un miglioramento sostanziale per il traffico aereo locale, offrendo nuove strutture ai passeggeri.

Tempo di lettura: 2 minuti Due anni dopo la ripresa dei voli e l’intesa con Gesac che ha fatto dello scalo di Salerno, una costola di Napoli Capodichino, il Costa d’Amalfi e del Cilento non spegne solo una candelina: accende un’infrastruttura. E prova a trasformare un anniversario in un punto di svolta. Due anni fa la riattivazione dei voli aveva segnato il ritorno dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano sulla mappa dell’aviazione civile. Quest’anno, invece, il regalo è decisamente più concreto: la nuova Aerostazione di Aviazione Generale, pronta a essere inaugurata martedì 14 luglio alle 10, in via Madre Teresa di Calcutta, 12. Un passaggio di fase che racconta meglio di qualsiasi cerimonia la volontà di consolidare l’aeroporto come infrastruttura strategica per la mobilità campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aeroporto Salerno: nuova aerostazione a luglio 2024

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