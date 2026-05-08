aeroporto di salerno regione conferma addizionale comunale

La Regione ha confermato l’applicazione di un’addizionale comunale presso l’aeroporto di Salerno. I lavori della nuova aerostazione sono stati completati e si sta procedendo con le fasi finali. A luglio, quando l’aeroporto compirà due anni, sarà possibile inaugurare il nuovo terminal dedicato ai voli privati. La struttura si trova nelle ultime fasi di preparazione e si avvicina all’apertura ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti I lavori della nuova aerostazione sono a buon punto e, a luglio, quando l’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento compirà due anni potrà festeggiarlo con l’operatività del terminal destinato ai voli privati. La conferma arriva dal presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio, Andrea Prete che, ieri, in virtù del suo ruolo di componente del consiglio di amministrazione di Gesac, ha effettuato una visita istituzionale e un sopralluogo con Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dello scalo ma anche del vicepresidente della Regione Campania e assessore ai trasporti Mario Casillo e del collega di giunta, l’assessore al turismo Vincenzo Maraio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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