Aeroitalia inaugura la nuova base all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento

Da anteprima24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata ufficialmente aperta la nuova base operativa di Aeroitalia presso l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. La struttura rappresenta un punto di collegamento diretto per il territorio cilentano e l’intera regione Campania. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali. La nuova base si trova all’interno dell’aeroporto, che serve anche altre destinazioni della zona. L’apertura interessa principalmente i collegamenti e le operazioni di volo della compagnia aerea.

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Tempo di lettura: 2 minuti È stata ufficialmente inaugurata oggi la nuova base operativa Aeroitalia  presso  l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso per il territorio cilentano e tutta la Campania. La giornata si è aperta con il primo volo Aeroitalia da Salerno per Milano Malpensa. Al suo rientro all’Aeroporto di Salerno il velivolo è stato accolto con una cerimonia e il simbolico taglio del nastro che ha sancito l’avvio ufficiale delle nuove rotte. Successivamente, in occasione della partenza del volo per Torino, i passeggeri sono stati accolti con uno speciale benvenuto al gate, con gadget personalizzati dedicati al volo inaugurale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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