Questa mattina, all’aeroporto di Bologna, si sono verificati problemi tecnici al sistema di accettazione e imbarco di Ryanair, causando disagi e ritardi. Durante l’incidente, circa 200 passeggeri sono rimasti a terra, mentre un volo diretto a Barcellona è partito senza completare la procedura di imbarco per tutti i prenotati. L’intera operazione ha coinvolto almeno quattro voli diversi e ha provocato caos tra i presenti. La compagnia ha comunicato che sta lavorando per risolvere la situazione.

Bologna, 8 luglio 2026 – Problemi al sistema di accettazione e imbarco dei passeggeri per Ryanair questa mattina all’alba. Coinvolte centinaia di persone di almeno quattro voli diversi, tra cui uno diretto a Barcellona. A testimoniare l’accaduto è Graziella Rita Fortino, avvocato e mamma di Luca e Davide che ieri dovevano partire dall ’aeroporto Marconi direzione Spagna per il loro viaggio post maturità. Ma invece non è andata così. La mamma: “C’erano tanti giovani in attesa di partire per le loro vacanze”. “Il volo è partito ‘regolarmente’ in orario (alle 5,45, aereo FR574), ma completamente vuoto, lasciando a terra circa 200 passeggeri, molti dei quali giovanissimi in attesa di partire per le loro sudate e agognate vacanze ”, spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Problemi d’imbarco per Ryanair: caos e disagi al Marconi. “L’aereo è partito lasciando a terra 200 passeggeri”

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