Lo strano caso del volo Ryanair partito senza passeggeri a bordo Duecento persone lasciate a terra e polemiche contro l’aeroporto

Un volo Ryanair partito senza passeggeri ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. La partenza è avvenuta da un aeroporto francese diretto verso il Marocco, con una durata di circa tre ore e mezzo. A terra sono rimaste circa duecento persone, che sono state successivamente coinvolte in polemiche riguardo alla gestione dell’aeroporto. La vicenda ha suscitato numerosi commenti sui social e tra i viaggiatori.

Rabat (Marocco), 21 aprile 2026 – Un volo Ryanair dalla Francia al Marocco dalla durata di tre ore e mezzo è stato protagonista di una bizzarra vicenda. L’aereo, proveniente dall’ aeroporto di Vatry, nella Marna, e diretto all’aeroporto di Marrakech, ha infatti portato a termine il proprio viaggio senza trasportare alcun passeggero a bordo. Una situazione ai limiti dell’assurdo, con 200 persone munite di biglietto lasciate a terra senza alcun tipo di preavviso o comunicazione. Il motivo sarebbe legato ad un numero insufficiente di addetti ai controlli. Volo vuoto a Marrakech. Come si può facilmente immaginare, è piuttosto raro registrare un volo completamente vuoto in qualunque zona del mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo strano caso del volo Ryanair partito senza passeggeri a bordo. Duecento persone lasciate a terra e polemiche contro l’aeroporto Notizie correlate Easyjet lascia a terra 122 persone del volo da Linate a Manchester, odissea dei passeggeri: "Malori e vomito"Easyjet ha lasciato a terra 122 persone del volo da Milano Linate a Manchester a causa di ritardi nei controlli di frontiera. Panico nei cieli italiani, paura a bordo del volo RyanairPer chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari,...