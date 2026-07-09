Dopo l'arresto, il leader del Popolo della Famiglia ha dichiarato di essere innocente e ha definito le accuse “surreali”. Ha annunciato che farà ricorso al Tribunale del Riesame. Critiche sono state rivolte alla gestione mediatica del caso, ma lui ha espresso fiducia nella magistratura. Ha anche commentato che, secondo la sua interpretazione, la giustizia arriverà con il tempo, paragonando la situazione alla storia di Davide e Golia.

Il leader del Popolo della Famiglia respinge ogni accusa e annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. Dure le critiche rivolte alla gestione mediatica del caso, ma fiducia nella magistratura “Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia”, ha dichiarato Mario Adinolfi. Il giornalista ha rotto il silenzio dopol’arresto di ierieseguito dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta che lo vede accusato di truffa ed evasione fiscale. In una lunga nota diffusa nelle ultime ore, il leader del Popolo della Famiglia respinge con fermezza ogni contestazione, definendosi “totalmente innocente” e parlando di una “vicenda surreale” che avrebbe colpito ingiustamente lui e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Adinolfi replica dopo l’arresto: “Sono totalmente innocente, accuse surreali”

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