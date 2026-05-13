Cinema Iervolino replica a Bacardi | Accuse surreali è accanimento

Da ildenaro.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del settore cinematografico ha commentato le recenti dichiarazioni di un collega, definendole accuse surreali e un accanimento. Ha affermato di leggere con stupore le affermazioni che cercano di collegarlo a questioni e profili anonimi, precisando di non avere alcun legame con le vicende contestate. La discussione riguarda questioni legate al suo coinvolgimento o meno in determinate attività, che sono state oggetto di commenti pubblici.

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Roma, 13 mag. (askanews) – “Leggo con stupore l’ennesimo tentativo di associare il mio nome a vicende, profili anonimi e attività rispetto alle quali non ho alcun collegamento. Non so neppure chi sia il soggetto identificato come ‘Mellamelina’, non l’ho mai conosciuto, né ho mai autorizzato o incaricato nessuno di compiere attività intimidatorie o diffamatorie nei confronti di chicchessia”: è la replica di Andrea Iervolino, imprenditore e produttore cinematografico italo-canadese, diretta a Monika Bacardi, che lunedì 11 maggio aveva denunciato “contenuti intimidatori e diffamatori diffusi tramite social network” dopo la trasmissione Report andata in onda il 3 maggio su Rai 3, mentre prosegue la battaglia legale tra i due ex soci di ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment) poi ridenominata Sipario Movies.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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