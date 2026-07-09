Mario Adinolfi ha rotto il silenzio dai domiciliari, annunciando di voler parlare. La sua comunicazione è stata affidata al suo avvocato, Riccardo Di Lorenzo, e segue un procedimento giudiziario ancora in corso. L’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari prosegue e il caso continua a suscitare attenzione pubblica. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla natura delle accuse o sui contenuti delle dichiarazioni.

L’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Mario Adinolfi continua a far discutere e, mentre il procedimento giudiziario entra in una fase delicata, il fondatore del Popolo della Famiglia rompe il silenzio con una lunga lettera affidata al suo avvocato, Riccardo Di Lorenzo. Si tratta del primo intervento pubblico dopo l’esecuzione della misura cautelare, con cui il giornalista risponde alle accuse e spiega il proprio punto di vista. Il documento è stato diffuso a tutti i contatti giornalistici del movimento politico e rappresenta una dura replica alle contestazioni mosse nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta “scommessa collettiva”, vicenda di cui si sono occupate anche Le Iene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Adesso parlo io”. Mario Adinolfi rompe il silenzio dai domiciliari: l’annuncio

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