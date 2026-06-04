Adesso parlo io! Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado

Dopo quasi vent'anni di silenzio, un uomo ha deciso di parlare in televisione, rompendo il riserbo davanti alle telecamere. È la prima volta da quando le autorità hanno riaperto il caso di Garlasco, e la famiglia della vittima ha scelto di esprimersi pubblicamente. La dichiarazione è arrivata durante una trasmissione televisiva, segnando un momento di svolta nel procedimento giudiziario.

Un silenzio durato quasi due decenni si interrompe davanti alle telecamere. Per la prima volta da quando i riflettori della Procura si sono nuovamente accesi sul giallo di Garlasco, la famiglia della vittima sceglie di far sentire la propria voce. A rompere il lungo isolamento mediatico è Marco Poggi, il fratello di Chiara, la ragazza brutalmente assassinata il 13 agosto del 2007. Le sue parole, affidate a un’intervista esclusiva che promette di ridefinire i contorni emotivi di questa infinita vicenda giudiziaria, mostrano il peso di anni vissuti sotto la lente del sospetto e del dolore. “Si sono fatte ipotesi su di me, non ci posso fare nulla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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GARLASCO: LA VERITÀ SCOMODA SU MARCO POGGI E IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

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