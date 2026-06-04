Adesso parlo io! Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado

Da thesocialpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo quasi vent'anni di silenzio, un uomo ha deciso di parlare in televisione, rompendo il riserbo davanti alle telecamere. È la prima volta da quando le autorità hanno riaperto il caso di Garlasco, e la famiglia della vittima ha scelto di esprimersi pubblicamente. La dichiarazione è arrivata durante una trasmissione televisiva, segnando un momento di svolta nel procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un silenzio durato quasi due decenni si interrompe davanti alle telecamere. Per la prima volta da quando i riflettori della Procura si sono nuovamente accesi sul giallo di Garlasco, la famiglia della vittima sceglie di far sentire la propria voce. A rompere il lungo isolamento mediatico è  Marco Poggi, il fratello di Chiara, la ragazza brutalmente assassinata il 13 agosto del 2007. Le sue parole, affidate a un’intervista esclusiva che promette di ridefinire i contorni emotivi di questa infinita vicenda giudiziaria, mostrano il peso di anni vissuti sotto la lente del sospetto e del dolore. “Si sono fatte ipotesi su di me, non ci posso fare nulla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

adesso parlo io garlasco marco poggi rompe il silenzio a quarto grado
© Thesocialpost.it - “Adesso parlo io!”. Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GARLASCO: LA VERITÀ SCOMODA SU MARCO POGGI E IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

Video GARLASCO: LA VERITÀ SCOMODA SU MARCO POGGI E IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a "Quarto Grado": l'anticipazione

Leggi anche: ESCLUSIVA MONDIALE! QUARTO GRADO: MARCO POGGI ROMPE IL SILENZIO DOPO 19 ANNI

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, chi è Mattia Capra: l’amicizia con Sempio, le intercettazioni e la frase sulla donna della mia vita; Adesso parlo io!. Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado; Sono costretto a dirlo. Garlasco, rompe il silenzio l'amico di Andrea Sempio: La verità su Chiara Poggi…; Ha deciso di parlare. Garlasco, la decisione clamorosa di Marco Poggi: rompe il silenzio dopo 19 anni.

marco poggi adesso parlo io garlascoAdesso parlo io!. Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto GradoUn silenzio durato quasi due decenni si interrompe davanti alle telecamere. Per la prima volta da quando i riflettori della Procura si sono nuovamente accesi ... thesocialpost.it

Garlasco, Andrea Sempio: Chiara Poggi, video e intercettazioni? Ora parlo ioAndrea Sempio nega il coinvolgimento nel delitto di Chiara Poggi e respinge l’ipotesi del movente sessuale: Non ho mai visto video di Chiara ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web