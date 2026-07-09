Nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2026, è morta a 75 anni Bonnie Tyler. La cantante britannica, nota per le sue hit degli anni Ottanta, si è spenta lasciando un segno duraturo nel panorama musicale. La sua carriera si è sviluppata tra successi internazionali e riconoscimenti, caratterizzata da una voce potente e un’immagine distintiva. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi, senza che siano stati resi noti dettagli sulle circostanze.

Addio a Bonnie Tyler che, scomparsa all’età di 75 anni nella notte dell’8 luglio 2026, lascia in eredità molto più di una straordinaria carriera musicale. La cantante gallese, entrata nell’immaginario collettivo grazie a successi senza tempo come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, è stata anche un’autentica icona beauty. La sua chioma bionda, ribelle e voluminosa, insieme a uno sguardo enfatizzato da make up intensi e sofisticati, hanno contribuito a costruire un’immagine inconfondibile, diventata uno dei simboli dell’estetica rock degli Anni 80. Se la sua voce roca ha cambiato la storia del pop rock internazionale, i suoi beauty look hanno accompagnato quella rivoluzione, trasformandosi in una fonte di ispirazione destinata a superare mode e generazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Addio Bonnie Tyler, icona Anni 80 dalla chioma vaporosa

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Addio a Bonnie Tyler un'icona della musica ci lascia

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