La cantante gallese Bonnie Tyler è scomparsa in Portogallo a 75 anni dopo una lunga carriera segnata da successi mondiali e una voce inconfondibile. Il mondo della musica piange la scomparsa di Bonnie Tyler, una delle voci più riconoscibili della scena internazionale. La cantante gallese è morta all’età di 75 anni in un ospedale in Portogallo, dove viveva da tempo. La notizia è stata comunicata dal suo staff e dalla famiglia, che hanno chiesto rispetto e privacy in questo momento di dolore. L’artista, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, lascia un patrimonio musicale costruito in oltre cinque decenni di carriera, con brani diventati simbolo della musica pop e rock degli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bonnie Tyler è morta a 75 anni: addio alla voce di “Total Eclipse”

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At 75, Bonnie Tyler Is Saying Goodbye After His Tragic Diagnosis

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